La Policía demoró a un hombre por narcomenudeo en el B° Industrial

Hoy 08-10-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado llevaron adelante un procedimiento en la vía pública, en inmediaciones del barrio Industrial, en el marco de un legajo de investigación en trámite.
Durante la intervención, los efectivos secuestraron cinco
envoltorios tipo bochones que contenían una sustancia en polvo de color blanco,
los cuales fueron sometidos a una prueba orientativa que arrojó resultado
positivo para clorhidrato de cocaína.
Asimismo, se procedió al secuestro de $790.000 en efectivo,
un teléfono celular y un automóvil -marca Volkswagen Vento-, y la demora de un
hombre mayor de edad, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial
interviniente.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúa con las diligencias correspondientes.