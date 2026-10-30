La Policía demoró a un hombre que merodeaba viviendas y vehículos estacionados

En horas de la tarde de hoy 30-10-26, alrededor de las 19:30, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM V), en el marco de tareas de prevención de ilícitos, procedieron a la demora de un hombre que se encontraba en actitud de merodeo en inmediaciones de viviendas y vehículos estacionados.
El procedimiento se concretó en
la intersección de avenida La Paz y calle Chubut de esta ciudad, donde los
uniformados, mientras realizaban recorridas preventivas, observaron a un sujeto
que caminaba por la zona mirando hacia el interior de automóviles estacionados
y los frentes de distintos domicilios.
Ante esta situación, los
efectivos procedieron a identificarlo, tratándose de un hombre de 33 años de
edad, quien, tras las consultas correspondientes se determinó que registraba
antecedentes por delitos contra la propiedad.
El hombre fue demorado y
trasladado a la Comisaría Séptima Urbana, donde se continuaron con las
diligencias correspondientes.