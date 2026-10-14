miércoles, 14 de octubre de 2026

La Policía demoró a un hombre y secuestró una motocicleta con pedido activo

En horas de la mañana del pasado 11-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada V (GRIM V) demoraron a un hombre que se encontraba circulando a alta velocidad y secuestraron una motocicleta que registraba pedido activo.

El procedimiento lo realizaron, cerca de las 10:00 horas, en inmediaciones de Av. Patogonia y calle Pipet, cuando los uniformados observaron a una persona circulando en una moto a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre -mayor de edad- quien registraba antecedentes policiales , además no contaba con las documentaciones del rodado en el que circulaba, ante ello, se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda Wave 110cc., la cual tras realizar las primeras averiguaciones, contaba con pedido de secuestro activo.

El demorado y el rodado secuestrado fueron trasladado a la Comisaría Séptima urbana, donde se continuaron las diligencias correspondientes.