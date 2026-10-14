La Policía demoró a un hombre y secuestró una motocicleta con pedido activo

El procedimiento lo realizaron,
cerca de las 10:00 horas, en inmediaciones de Av. Patogonia y calle Pipet,
cuando los uniformados observaron a una persona circulando en una moto a alta
velocidad y realizando maniobras peligrosas, por lo que procedieron a su
identificación, tratándose de un hombre -mayor de edad- quien registraba
antecedentes policiales , además no contaba con las documentaciones del rodado
en el que circulaba, ante ello, se procedió al secuestro preventivo de una
motocicleta -marca Honda Wave 110cc., la cual tras realizar las primeras
averiguaciones, contaba con pedido de secuestro activo.
El demorado y el rodado
secuestrado fueron trasladado a la Comisaría Séptima urbana, donde se
continuaron las diligencias correspondientes.