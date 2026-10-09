La Policía demoró a un sujeto que transportaba elementos de dudosa procedencia

En horas de la mañana de ayer 08-10-26, Efectivos policiales del GRIM V, mientras realizaban recorridas preventivas por inmediaciones de las calles Río Limay y Malvinas Argentinas, observaron a un hombre que se encontraba mirando hacia distintos domicilios.
Al proceder a su identificación,
resulto ser un hombre -mayor de edad-, hallaron entre sus pertenencias y que
llevaba consigo, una gomera y una bolsa de tela con cuatro planteros, cuya
procedencia no pudo justificar.
Ante esta situación, el sujeto fue demorado y trasladado a la Comisaría Séptima urbana, a fin de continuar con las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias del caso.