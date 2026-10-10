La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Ponce, hay un demorado

En la jornada de ayer 09-10-26, efectivos
policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado con
la colaboración de la División P.A.R., diligenciaron una orden de allanamiento
por narcomenudeo, donde secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo,
celulares, entre otras cosas.
El oficio judicial fue realizado en una
vivienda ubicada en el Barrio Ponce por calle Romulo Artieda, donde bajo las
formalidades legales procedieron al secuestro de 65 dosis y un envoltorio
grande de cocaína, además, sustancia de origen vegetal -marihuana-, $1.400.000
en efectivo, cinco teléfonos celulares y una balanza de precisión.
En este contexto, un hombre -alias Sopapa- fue identificado y puesto a disposición de la justicia, en tanto, lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.