miércoles, 21 de octubre de 2026

Lavalle: La Policía desbarató un kiosco de drogas, hay tres personas demoradas

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Lavalle, con la colaboración de personal de la División GTO de Goya, en cooperación de la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación por presunto narcomenudeo, llevaron adelante un allanamiento en una vivienda de esa localidad, donde lograron secuestrar sustancias presumiblemente estupefacientes, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la causa. Asimismo, tres personas mayores de edad fueron detenidas.

El procedimiento se concretó en un inmueble ubicado en inmediaciones de las calles Caá Cuazú y Colón, tras diversas tareas investigativas que permitieron obtener la correspondiente orden judicial.

Durante el allanamiento, los efectivos hallaron y secuestraron 20 envoltorios pequeños con una sustancia blanquecina y otros dos envoltorios de mayor tamaño, de aproximadamente 23 gramos cada uno, los cuales tras el correspondiente test arrojo positivo para cocaína. Además, se incautaron 655.000 pesos en efectivo, una balanza digital de precisión, tijeras, bolsas de polietileno utilizadas presuntamente para el fraccionamiento, seis teléfonos celulares, una computadora portátil y una motocicleta.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidos un hombre y dos mujeres, todos mayores de edad, quienes junto con los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto se prosigue con las diligencias correspondientes.