Lavalle: La Policía desbarató un kiosco de drogas, hay tres personas demoradas

El procedimiento se concretó en
un inmueble ubicado en inmediaciones de las calles Caá Cuazú y Colón, tras
diversas tareas investigativas que permitieron obtener la correspondiente orden
judicial.
Durante el allanamiento, los
efectivos hallaron y secuestraron 20 envoltorios pequeños con una sustancia
blanquecina y otros dos envoltorios de mayor tamaño, de aproximadamente 23
gramos cada uno, los cuales tras el correspondiente test arrojo positivo para
cocaína. Además, se incautaron 655.000 pesos en efectivo, una balanza digital
de precisión, tijeras, bolsas de polietileno utilizadas presuntamente para el
fraccionamiento, seis teléfonos celulares, una computadora portátil y una
motocicleta.
Como resultado del procedimiento, fueron detenidos un hombre y dos mujeres, todos mayores de edad, quienes junto con los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto se prosigue con las diligencias correspondientes.