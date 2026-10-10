sábado, 10 de octubre de 2026

La Policía desbarató un kiosco de drogas en Monte Caseros, hay un demorado

Ayer 09-10-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito primera de Monte Caseros en colaboración de la unidad fiscal interviniente, diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado por calle Córdoba, entre Santa Rosa y San Luis de esa ciudad, en el marco de una investigación iniciada de oficio por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 y la normativa provincial sobre narcomenudeo.

El procedimiento se concretó alrededor de las 20:00, en cumplimiento de la orden judicial, con la colaboración del GTO San Francisco, de la DIC de Curuzú Cuatiá, y de la Unidad Regional III. Durante el registro, los uniformados secuestraron 20 envoltorios de una sustancia que arrojó resultado positivo para cocaína en el narcotest, cinco teléfonos celulares, $128.000 en efectivo y una motocicleta Motomel -marca Skua de 150 cc-; cuyo aforo total de los elementos secuestrados fue estimado en aproximadamente $5.200.000.

Al respecto y por disposición del fiscal interviniente, un hombre de 41 años fue detenido y trasladado, junto con los elementos incautados, a la Comisaría distrito Primera, donde continúan las actuaciones correspondientes.