La Policía desbarató un kiosco de drogas en Monte Caseros, hay un demorado

El procedimiento se concretó
alrededor de las 20:00, en cumplimiento de la orden judicial, con la
colaboración del GTO San Francisco, de la DIC de Curuzú Cuatiá, y de la Unidad
Regional III. Durante el registro, los uniformados secuestraron 20 envoltorios
de una sustancia que arrojó resultado positivo para cocaína en el narcotest,
cinco teléfonos celulares, $128.000 en efectivo y una motocicleta Motomel
-marca Skua de 150 cc-; cuyo aforo total de los elementos secuestrados fue
estimado en aproximadamente $5.200.000.
Al respecto y por disposición del fiscal interviniente, un hombre de 41 años fue detenido y trasladado, junto con los elementos incautados, a la Comisaría distrito Primera, donde continúan las actuaciones correspondientes.