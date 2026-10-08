La Policía halló y secuestró seis plantas de marihuana en la costa del Río Paraná

Al advertir la presencia
policial, los sujetos habrían arrojado la bolsa sobre la costa y escapado
rápidamente a bordo de la embarcación, perdiéndose de vista debido a la escasa
visibilidad y las características del sector.
Los efectivos inspeccionaron
posteriormente el lugar y trasladaron la bolsa hacia una zona segura e
iluminada, constatando en su interior seis plantas de características similares
a Cannabis sativa, con alturas de entre 60 y 90 centímetros aproximadamente.
Realizada la correspondiente prueba de campo orientativa, el resultado fue positivo para Cannabis sativa (marihuana), de todo ello, se puso en conocimiento de la Fiscalía de turno, procediendo al secuestro de las plantas y la realización de las diligencias correspondientes.