jueves, 8 de octubre de 2026

La Policía halló y secuestró seis plantas de marihuana en la costa del Río Paraná

En horas de la noche de ayer 07-10-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y crimen organizado, realizaban tareas preventivas en la zona costera del río Paraná, en jurisdicción de la Comisaría Cuarta Urbana, cuando observaron a dos hombres que se encontraban en inmediaciones de la ribera, uno de ellos a bordo de una precaria embarcación y el otro en tierra firme, manipulando una bolsa.

Al advertir la presencia policial, los sujetos habrían arrojado la bolsa sobre la costa y escapado rápidamente a bordo de la embarcación, perdiéndose de vista debido a la escasa visibilidad y las características del sector.

Los efectivos inspeccionaron posteriormente el lugar y trasladaron la bolsa hacia una zona segura e iluminada, constatando en su interior seis plantas de características similares a Cannabis sativa, con alturas de entre 60 y 90 centímetros aproximadamente.

Realizada la correspondiente prueba de campo orientativa, el resultado fue positivo para Cannabis sativa (marihuana), de todo ello, se puso en conocimiento de la Fiscalía de turno, procediendo al secuestro de las plantas y la realización de las diligencias correspondientes.