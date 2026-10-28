La Policía intenta identificar a un hombre hallado sin vida en aguas del Río Paraná

La Policía de Corrientes, a
través de la Comisaría Decimosegunda Urbana, solicita la valiosa colaboración
de la ciudadanía y de los distintos medios de comunicación para lograr
identificar a un hombre que fue hallado sin vida en aguas del río Paraná, a la
altura del barrio Santa Marta de esta ciudad, y localizar a sus familiares.
El hallazgo se produjo en la
jornada de ayer 27-10-26, alrededor de las 14:30 horas. Hasta el momento, no se
ha logrado establecer la identidad de la persona.
Según las características físicas
relevadas, se trataría de un hombre de aproximadamente 70 años de edad, de 1,65
metros de estatura, contextura delgada, tez trigueña y cabellos cortos canosos.
Al momento del hallazgo vestía un
pantalón de buzo negro con líneas blancas finas a ambos lados, un buzo con
capucha de color gris claro y, debajo, una camiseta roja del Club Atlético
River Plate, con la inscripción «BBVA» en letras blancas sobre el pecho.
Cabe señalar que el cuerpo se
encuentra actualmente en la Morgue del Instituto Médico Forense, mientras se
llevan adelante las actuaciones correspondientes para establecer su identidad y
las circunstancias del fallecimiento, con intervención de la Unidad Fiscal de
Investigaciones Concretas N.º 2 de Capital.
Se solicita a quienes puedan aportar información que permita identificar a esta persona o localizar a sus familiares que se acerquen a la Comisaría Decimosegunda Urbana, a la dependencia policial más cercana o se comuniquen al Sistema Integral de Seguridad 911.