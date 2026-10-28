miércoles, 28 de octubre de 2026

La Policía intenta identificar a un hombre hallado sin vida en aguas del Río Paraná

La Policía de Corrientes, a través de la Comisaría Decimosegunda Urbana, solicita la valiosa colaboración de la ciudadanía y de los distintos medios de comunicación para lograr identificar a un hombre que fue hallado sin vida en aguas del río Paraná, a la altura del barrio Santa Marta de esta ciudad, y localizar a sus familiares.

El hallazgo se produjo en la jornada de ayer 27-10-26, alrededor de las 14:30 horas. Hasta el momento, no se ha logrado establecer la identidad de la persona.

Según las características físicas relevadas, se trataría de un hombre de aproximadamente 70 años de edad, de 1,65 metros de estatura, contextura delgada, tez trigueña y cabellos cortos canosos.

Al momento del hallazgo vestía un pantalón de buzo negro con líneas blancas finas a ambos lados, un buzo con capucha de color gris claro y, debajo, una camiseta roja del Club Atlético River Plate, con la inscripción «BBVA» en letras blancas sobre el pecho.

Cabe señalar que el cuerpo se encuentra actualmente en la Morgue del Instituto Médico Forense, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para establecer su identidad y las circunstancias del fallecimiento, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N.º 2 de Capital.

Se solicita a quienes puedan aportar información que permita identificar a esta persona o localizar a sus familiares que se acerquen a la Comisaría Decimosegunda Urbana, a la dependencia policial más cercana o se comuniquen al Sistema Integral de Seguridad 911.