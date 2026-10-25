La Policía junto al personal de Vialidad Provincial realizó un operativo donde brindó asesoramiento y recomendaciones a los conductores en Caá Catí

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz junto al personal de Vialidad Provincial, llevaron adelante un dispositivo de seguridad vial que consistió en orientar a los conductores, con el fin de prevenir accidentes y evitar que el tránsito en sectores anegados o con barro termine dañando todavía más los caminos rurales.
Durante el operativo se brindó
asesoramiento en relación a las calles que presentaban complicaciones para
circular y se pidió transitar con precaución, reducir la velocidad y evitar
aquellos tramos donde las condiciones del terreno puedan representar un riesgo.