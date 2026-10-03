sábado, 3 de octubre de 2026

La Policía pone en marcha un fuerte operativo de seguridad por el Taragüi Rock

La Policía de Corrientes implementará un dispositivo especial de seguridad y prevención con motivo de la realización de la 16ta. edición del Taragui Rock – Corrientes 2026, que tendrá lugar este sábado 03 y domingo 04 de octubre en el Anfiteatro Tránsito Cocomarola.

Ante ello, la Policía dispondrá un operativo destinado a garantizar el normal desarrollo de la jornada, preservar el orden público y brindar seguridad a las personas que concurran.

El servicio contará con efectivos policiales de distintas dependencias junto a la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito, la Dirección General de Grupos Especiales, la Dirección General de Lucha Contra el Fuego y la General de Seguridad y Represión del Delito.

Al respecto, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

Desde la Policía de Corrientes se solicita a quienes circulen por la zona, hacerlo con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal policial y las señalizaciones dispuestas, teniendo en cuenta el importante movimiento vehicular que generará el evento.

Se recomienda especialmente a los conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones y circular con la documentación correspondiente, contribuyendo de esta manera a la seguridad vial y al normal desarrollo del concierto.

El dispositivo se extenderá desde el inicio de las actividades, durante y hasta la finalización del mismo.