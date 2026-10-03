La Policía pone en marcha un fuerte operativo de seguridad por el Taragüi Rock

Ante ello, la Policía dispondrá
un operativo destinado a garantizar el normal desarrollo de la jornada,
preservar el orden público y brindar seguridad a las personas que concurran.
El servicio contará con efectivos
policiales de distintas dependencias junto a la Dirección General de Seguridad
y Prevención del Delito, la Dirección General de Grupos Especiales, la
Dirección General de Lucha Contra el Fuego y la General de Seguridad y
Represión del Delito.
Al respecto, se establecerá un
corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el
operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier
eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.
Desde la Policía de Corrientes se
solicita a quienes circulen por la zona, hacerlo con extrema precaución,
respetar las indicaciones del personal policial y las señalizaciones
dispuestas, teniendo en cuenta el importante movimiento vehicular que generará
el evento.
Se recomienda especialmente a los
conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones y circular con la
documentación correspondiente, contribuyendo de esta manera a la seguridad vial
y al normal desarrollo del concierto.
El dispositivo se extenderá desde
el inicio de las actividades, durante y hasta la finalización del mismo.