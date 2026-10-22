La Policía de Corrientes pone en marcha un Operativo de Seguridad por la Peregrinación del Servicio Penitenciario Provincial

Con motivo de la XXI°
Peregrinación del Personal Penitenciario Provincial, que se realizará los días
24 y 25 de octubre, bajo el lema “Hermanos en fe, servidores en esperanza”, la
Policía de Corrientes, a través de la Jefatura de Policía, dispuso un importante
operativo especial de seguridad que comprenderá distintos puntos estratégicos
del recorrido hacia la localidad de Itatí.
El dispositivo contará con 62
efectivos policiales, 16 móviles y 6 motocicletas, pertenecientes a distintas
dependencias y unidades operativas, quienes tendrán a su cargo tareas de
prevención, acompañamiento de los peregrinos, regulación del tránsito y asistencia
durante el desplazamiento.
La peregrinación partirá el
sábado 24 de octubre, a las 07:00 horas, desde la intersección de Ruta Nacional
N.º 12 y Ruta Provincial N.º 43, con destino a la Basílica de Nuestra Señora de
Itatí, donde se prevé su llegada el domingo 25, aproximadamente a las
17:00horas.
Durante ambas jornadas se
implementarán controles preventivos, puestos de seguridad y acompañamiento
permanente, especialmente sobre Ruta Nacional N.º 12, Ruta Provincial N.º 43 y
los accesos a Itatí. Asimismo, se reforzará la presencia policial en inmediaciones
de la Basílica, Plaza Central y otros sectores de concentración de personas.
Del operativo participarán
efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial, Dirección General de
Seguridad y Prevención del Delito, Dirección General de Coordinación e
Interior, Unidad Regional I de San Luis del Palmar, además de distintas
comisarías y unidades especiales, en coordinación con organismos provinciales,
municipales y servicios de emergencia.
Desde la Policía de Corrientes se
solicita a los conductores circular con extrema precaución, reducir la
velocidad, respetar las indicaciones del personal de seguridad y prever
posibles demoras durante el paso de los peregrinos.
Este importante despliegue tiene como finalidad acompañar una nueva manifestación de fe, garantizando la integridad de los participantes y la seguridad de quienes transiten por las rutas provinciales y nacionales involucradas.