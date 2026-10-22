jueves, 22 de octubre de 2026

La Policía de Corrientes pone en marcha un Operativo de Seguridad por la Peregrinación del Servicio Penitenciario Provincial

La Policía de Corrientes desplegará efectivos, móviles y recursos logísticos para garantizar la seguridad vial, el orden público y el normal desarrollo de la XX Peregrinación del Personal Penitenciario Provincial hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí.

Con motivo de la XXI° Peregrinación del Personal Penitenciario Provincial, que se realizará los días 24 y 25 de octubre, bajo el lema “Hermanos en fe, servidores en esperanza”, la Policía de Corrientes, a través de la Jefatura de Policía, dispuso un importante operativo especial de seguridad que comprenderá distintos puntos estratégicos del recorrido hacia la localidad de Itatí.

El dispositivo contará con 62 efectivos policiales, 16 móviles y 6 motocicletas, pertenecientes a distintas dependencias y unidades operativas, quienes tendrán a su cargo tareas de prevención, acompañamiento de los peregrinos, regulación del tránsito y asistencia durante el desplazamiento.

La peregrinación partirá el sábado 24 de octubre, a las 07:00 horas, desde la intersección de Ruta Nacional N.º 12 y Ruta Provincial N.º 43, con destino a la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, donde se prevé su llegada el domingo 25, aproximadamente a las 17:00horas.

Durante ambas jornadas se implementarán controles preventivos, puestos de seguridad y acompañamiento permanente, especialmente sobre Ruta Nacional N.º 12, Ruta Provincial N.º 43 y los accesos a Itatí. Asimismo, se reforzará la presencia policial en inmediaciones de la Basílica, Plaza Central y otros sectores de concentración de personas.

Del operativo participarán efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial, Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito, Dirección General de Coordinación e Interior, Unidad Regional I de San Luis del Palmar, además de distintas comisarías y unidades especiales, en coordinación con organismos provinciales, municipales y servicios de emergencia.

Desde la Policía de Corrientes se solicita a los conductores circular con extrema precaución, reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal de seguridad y prever posibles demoras durante el paso de los peregrinos.

Este importante despliegue tiene como finalidad acompañar una nueva manifestación de fe, garantizando la integridad de los participantes y la seguridad de quienes transiten por las rutas provinciales y nacionales involucradas.