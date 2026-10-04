domingo, 4 de octubre de 2026

La Policía recuperó más de 14 millones de pesos robados de una vivienda en Esquina

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En la tarde de ayer 03-10-26, efectivos de la Comisaria Distrito 2da. de Esquina, luego de tomar conocimiento de la sustracción de dinero en efectivo, tras un eficaz procedimiento, lograron recuperar lo sustraído y detener a un joven, presuntamente vinculado al hecho.

Según la información inicial obtenida, el ilícito habría ocurrido en una vivienda ubicada en Pasaje Los Flotadores de la citada localidad, donde habrían sustraído más de 14 millones de pesos -moneda nacional y extranjera-, ante lo cual, los efectivos iniciaron distintas labores investigativas que posibilitaron detener a un joven de 18 años de edad y posteriormente, pasada la medianoche, en inmediaciones de la zona rural -1ra. Sección Arroyo Vega- lograron hallar la totalidad del dinero denunciado como sustraído.

Al respecto, el detenido junto al dinero recuperado, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.