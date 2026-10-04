La Policía recuperó más de 14 millones de pesos robados de una vivienda en Esquina

EFICAZ ACCIONAR
Según la información inicial
obtenida, el ilícito habría ocurrido en una vivienda ubicada en Pasaje Los
Flotadores de la citada localidad, donde habrían sustraído más de 14 millones
de pesos -moneda nacional y extranjera-, ante lo cual, los efectivos iniciaron
distintas labores investigativas que posibilitaron detener a un joven de 18
años de edad y posteriormente, pasada la medianoche, en inmediaciones de la
zona rural -1ra. Sección Arroyo Vega- lograron hallar la totalidad del dinero
denunciado como sustraído.
Al respecto, el detenido junto al
dinero recuperado, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a
la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.