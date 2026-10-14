miércoles, 14 de octubre de 2026

La Policía recuperó un iPhone y una bicicleta recientemente sustraída, hay un demorado

En horas de la noche de ayer 13-10-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Quinta en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diversas labores investigativas, lograron recuperar un teléfono celular y una bicicleta que habían sido denunciados como sustraídos.

El procedimiento lo concretaron los citados policías, luego de diversas tareas investigativas y del análisis de cámaras de seguridad. Como resultado, los uniformados localizaron ambos elementos, que se encontraban ocultos entre las malezas en un sector del asentamiento del barrio Pirayuí, sobre una calle sin nombre, tratándose de un celular -marca iPhone XS-, y una bicicleta -MTB rodado 29, marca SLP-.

Asimismo, un joven de 18 años fue demorado, señalado como presunto autor del hecho, siendo puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente y trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.