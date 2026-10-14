La Policía recuperó un iPhone y una bicicleta recientemente sustraída, hay un demorado

En horas de la noche de ayer 13-10-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Quinta en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diversas labores investigativas, lograron recuperar un teléfono celular y una bicicleta que habían sido denunciados como sustraídos.
El procedimiento lo concretaron
los citados policías, luego de diversas tareas investigativas y del análisis de
cámaras de seguridad. Como resultado, los uniformados localizaron ambos
elementos, que se encontraban ocultos entre las malezas en un sector del
asentamiento del barrio Pirayuí, sobre una calle sin nombre, tratándose de un
celular -marca iPhone XS-, y una bicicleta -MTB rodado 29, marca SLP-.
Asimismo, un joven de 18 años fue
demorado, señalado como presunto autor del hecho, siendo puesto a disposición
de la autoridad fiscal interviniente y trasladado a la dependencia policial
para continuar con las diligencias correspondientes.