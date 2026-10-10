La Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la tarde de ayer 09-10-26, efectivos policiales de la unidad especial anti arrebato en momentos en que realizaban sus labores específicas, secuestraron preventivamente una motocicleta que registraba un pedido de secuestro vigente.
El procedimiento tuvo lugar alrededor de las
17:00, por calle Las Dalias, entre avenida Libertad y calle Río Chico, donde
los efectivos observaron una motocicleta estacionada en la vía pública, sin
ocupantes y con aparentes signos de violencia.
Tras verificar los datos del rodado en los
sistemas correspondientes, se constató que la motocicleta, -marca Keller
KN150-13-, registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la
Comisaría Novena de esta ciudad.
Finalmente, el rodado fue secuestrado y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las diligencias correspondientes.