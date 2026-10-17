La Policía recuperó una motocicleta robada

En la noche de ayer, efectivos de la Comisaría Décimo Primera Urbana, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, tras un eficaz accionar, lograron recuperar una motocicleta, que había sido denunciada como sustraída.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 21:00 horas, cuando los efectivos tomaron conocimiento de la
sustracción que una motocicleta -marca Honda Wave de 110c.c- por lo que ante
esta situación iniciaron un intenso trabajo investigativo, logrando de manera
hallar y recuperar el rodado sustraído en Pasaje Galarza y calle Mar del Plata.
Finalmente, la motocicleta fue
trasladada a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias
correspondientes.