La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento lo realizaron,
alrededor de las 05:00 horas, en inmediaciones las calles Costanera Norte y
Sicilia S/N, momento en los uniformados se encontraban realizando tareas
investigativas, donde divisaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta,
quienes al notar la presencia policial, abandonaron el rodado en la vía pública
y emprendieron su huida a pie, perdiéndose en las inmediaciones, ante ello,
procedieron al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda CB1
125cc.-, la cual, tras realizar las primeras averiguaciones, registraba pedido
de secuestro, al ser sustraída momentos antes.
Ante ello, el rodado secuestrado
fue puesto a disposición de la unidad Judicial correspondiente y trasladado a
la Comisaria 9na Urbana, donde se continúan con las diligencias de rigor
correspondientes.