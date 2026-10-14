miércoles, 14 de octubre de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la madrugada de ayer 13-10-26, efectivos policiales la Unidad Especial Antiarrebatos, recuperaron una motocicleta que fuera recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron, alrededor de las 05:00 horas, en inmediaciones las calles Costanera Norte y Sicilia S/N, momento en los uniformados se encontraban realizando tareas investigativas, donde divisaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes al notar la presencia policial, abandonaron el rodado en la vía pública y emprendieron su huida a pie, perdiéndose en las inmediaciones, ante ello, procedieron al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda CB1 125cc.-, la cual, tras realizar las primeras averiguaciones, registraba pedido de secuestro, al ser sustraída momentos antes. 

Ante ello, el rodado secuestrado fue puesto a disposición de la unidad Judicial correspondiente y trasladado a la Comisaria 9na Urbana, donde se continúan con las diligencias de rigor correspondientes.