miércoles, 14 de octubre de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada

En la madrugada de hoy 14-10-26, efectivos de la Comisaría Décimo Primera Urbana, en momentos de recorridas de prevención de ilícitos, lograron recuperaron una motocicleta que habría sido denunciada como sustraída.

El procedimiento lo concretaron alrededor de las 03:00 horas, cuando los mencionados efectivos observaron a una persona circulando a bordo de una motocicleta -marca Honda  modelo Wave-, quien al advertir la presencia policial habría emprendido su fuga, por lo que ante esta situación, se dio inicio a un seguimiento por distintas calles del barrio, y luego en la intersección de las calles Lugones y Nueva Zelanda, el conductor abandonó la motocicleta y se dio a la fuga por los pasillos de la zona.

Por tal motivo, el rodado fue secuestrado bajo las formalidades legales correspondientes, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde tras las primeras averiguaciones resulto que la misma habría sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaría Vigésimo Segunda Urbana, continuándose con las diligencias de rigor con intervención de la Fiscalía en turno.