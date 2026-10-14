La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento lo concretaron
alrededor de las 03:00 horas, cuando los mencionados efectivos observaron a una
persona circulando a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo Wave-, quien al advertir la presencia
policial habría emprendido su fuga, por lo que ante esta situación, se dio
inicio a un seguimiento por distintas calles del barrio, y luego en la
intersección de las calles Lugones y Nueva Zelanda, el conductor abandonó la
motocicleta y se dio a la fuga por los pasillos de la zona.
Por tal motivo, el rodado fue
secuestrado bajo las formalidades legales correspondientes, siendo trasladado a
la citada dependencia policial, donde tras las primeras averiguaciones resulto
que la misma habría sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la
Comisaría Vigésimo Segunda Urbana, continuándose con las diligencias de rigor
con intervención de la Fiscalía en turno.