miércoles, 14 de octubre de 2026

La Policía secuestró cigarrillos de contrabando en Amado Bonpland

Efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Amado Bonpland, en momentos que se encontraban realizando operativos de contralor sobre la Ruta Provincial Nº48, lograron secuestrar una importante carga de cigarrillos de procedencia extrajera.

El procedimiento lo concretaron cuando los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta -marca Renault Oroch-, la cual era conducida por un hombre de 38 años de edad, quien transportaba cigarrillos, y tras la correspondiente inspección, se encontraron 30 cajas de cigarrillos -marca Gift mentolado-, equivalentes a aproximadamente 15.000 atados.

Al respecto, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes, quienes dispusieron el secuestro de las 30 cajas de cigarrillos, del vehículo, y de dos teléfonos celulares, como así también la aprehensión del hombre, quedando estos a disposición de la Justicia Federal donde se continúan con las diligencias de rigor.