La Policía secuestró una camioneta vinculada a una causa judicial

En jornada de ayer 04-10-26, en el marco de tareas investigativas de forma conjunta efectivos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Corrientes y personal de la División de Inteligencia de la Policía de la Provincia del Chaco, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de esta ciudad, lograron detener la marcha de una camioneta -marca Volkswagen modelo Amarok-.
Ante esta situación, los
efectivos procedieron a la identificación de su conductor, tratándose de un
hombre mayor de edad, quien al ser informado sobre las circunstancias del
procedimiento y la causa judicial en la que se encontraría involucrado el vehículo,
manifestó haberlo adquirido de buena fe.
Por tal motivo, el rodado fue
secuestrado bajo las formalidades legales correspondientes, quedando a
disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las
diligencias de rigor.