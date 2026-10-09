La Policía secuestró una moto de dudosa procedencia, hay un demorado

Efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de tareas investigativas que venían realizando en torno a la venta de un rodado en redes sociales, lograron recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída.
En este contexto, los mencionados
efectivos en la noche de ayer, alrededor de las 20:00 horas en inmediaciones de
la avenida Cazadores Correntinos y calle Tacuarí, procedieron a la
identificación y posterior demora de un hombre mayor de edad, quien circulaba a
bordo de
una motocicleta -marca Motomel
Blitz 110c.c-, la cual tras las primeras averiguaciones resulto que
correspondía a la denunciada como sustraída.
El rodado fue secuestrado y junto
al demorado fueron trasladados a la dependencia policial, mientras continúan
las diligencias de rigor con intervención de las autoridades judiciales.