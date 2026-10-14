La Policía secuestró una moto de dudosa procedencia

Efectivos de la Comisaría Séptima, en momentos que realizaban control vehicular e identificación de personas de manera conjunta con personal del G.R.I.M. V, recuperaron una motocicleta de color negro que registraba un pedido de secuestro.
El procedimiento se concretó
cuando los uniformados identificaron a una persona mayor de edad que circulaba
a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo Wave-, y tras realizar las
averiguaciones correspondientes resulto que la misma registraría un pedido de
secuestro solicitado por la Comisaría Tercera Urbana.
Ante esta situación, se procedió
al secuestro del rodado, siendo trasladado a la dependencia policial, donde se
continúan los trámites correspondientes con intervención de la Fiscalía en
turno.