La Policía secuestró una moto robada que fue abandonada en la vía pública

Efectivos policiales de la Comisaria 7ma. Urbana, realizando sus labores de prevención, secuestraron una motocicleta abandonada en la vía pública, la cual, resulto con pedido de secuestro activo. El procedimiento se concretó en inmediaciones del barrio La Chola, donde tras intentar identificar a una persona a bordo de una motocicleta -marca Honda Titan 150cc.-, el mismo abandono el rodado huyendo a pie por la zona, por lo que se procedió al secuestro del mismo.
Posteriormente y continuando con las investigaciones
correspondientes, la motocicleta resulto encontrarse presuntamente vinculada a
un hecho que se investiga, siendo puesta a disposición de la justicia y
trasladada a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de
rigor.