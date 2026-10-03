Llegó a Itatí la 2° Peregrinación de la Policía de Misiones

Minutos antes de las 9 de la mañana llegó a nuestra localidad la segunda peregrinación de la Policía de la provincia de Misiones.
Los peregrinos hicieron su ingreso por la Avenida 25 de Mayo acompañando la imagen de su patrona, la Virgen de Itatí, que lleva el rango de General de la institución policial, junto al capellán de la fuerza, el Padre Alfredo Silva Aldaves.
Al llegar al Santuario, fueron recibidos en el atrio por el rector, Padre Claudio Muñoz, con la imagen peregrina de la Virgen. En el lugar se rezó a María, se pidió de manera especial por los miembros de la fuerza y sus familias, y se impartió la bendición.
A las 11 hs. participaron de la Misa y al mediodía de un almuerzo de camaradería en Ramada Paso.
Fuente: Facebook Noticias Itateñas