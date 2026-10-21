miércoles, 21 de octubre de 2026

Maestra desaparecida en Esquina: No descartan agravar la acusación a detenidos como presuntos partícipes de femicidio

En el marco del legajo de investigación fiscal (LIF) 149598, que llevan adelante los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González para esclarecer la desaparición de Nanci Estela Godoy en el Paraje El Malezal, de Esquina, este miércoles ambos funcionarios solicitaron –Resolución n.° 469 – la detención de Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón. La medida fue concedida por el juez de Garantías, Gustavo Vallejos.

Si bien en principio la decisión del Ministerio Público Fiscal responde a una serie de contradicciones y ocultamiento de información –encubrimiento agravado– por parte de ambas personas durante las entrevistas que le realizaron en la UFIC de Esquina, la normativa procesal penal de la Provincia otorga una ventana de 72 horas para formalizar los términos de la imputación.

En ese plazo, los fiscales analizarán los elementos probatorios obtenidos hasta ahora y otros que pudiesen sumarse en adelante, y no descartan agravar la acusación hacia una posible condición de partícipes de femicidio, mientras agotan la etapa de entrevistas a las personas que podrían estar vinculadas al hecho.

Además, está prevista la continuación de los rastrillajes y otros allanamientos, con el fin de obtener más elementos que vinculen o descarten a los involucrados con la desaparición de la docente.

Fuente: www.radiodos.com.ar