Maestra desaparecida en Esquina: No descartan agravar la acusación a detenidos como presuntos partícipes de femicidio

Si bien en principio la decisión
del Ministerio Público Fiscal responde a una serie de contradicciones y
ocultamiento de información –encubrimiento agravado– por parte de ambas
personas durante las entrevistas que le realizaron en la UFIC de Esquina, la normativa
procesal penal de la Provincia otorga una ventana de 72 horas para formalizar
los términos de la imputación.
En ese plazo, los fiscales
analizarán los elementos probatorios obtenidos hasta ahora y otros que pudiesen
sumarse en adelante, y no descartan agravar la acusación hacia una posible
condición de partícipes de femicidio, mientras agotan la etapa de entrevistas a
las personas que podrían estar vinculadas al hecho.
Además, está prevista la
continuación de los rastrillajes y otros allanamientos, con el fin de obtener
más elementos que vinculen o descarten a los involucrados con la desaparición
de la docente.
Fuente: www.radiodos.com.ar