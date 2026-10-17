Mercedes: La Policía demoró a cuatro personas por narcomenudeo

El procedimiento se concretó tras diversas
tareas investigativas, por lo que de manera conjunta y mancomunada con personal
de la D.I.C y G.T.O de Mercedes y D.I.C de Curuzú Cuatiá, diligenciaron un
oficio judicial, procediendo al secuestro de 18 envoltorios de sustancia
vegetal presumiblemente marihuana, una balanza de precisión, cuatro teléfonos
celulares, una computadora portátil, dinero en efectivo y tres motocicletas de
diferentes marcas y modelos, asimismo, cuatro personas mayores de edad -dos
hombres y dos mujeres- fueron demoradas.
Al respecto, las personas demoradas fueron
puestas a disposición de la unidad fiscal interviniente, siendo trasladada a la
citada dependencia policial donde se continúan con los trámites
correspondientes.