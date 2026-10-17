sábado, 17 de octubre de 2026

Mercedes: La Policía demoró a cuatro personas por narcomenudeo

En la tarde de ayer, efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Mercedes en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación por narcomenudeo, diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado por calle Dr. Rivas al 1500 aproximadamente de esa ciudad, donde demoraron a cuatro personas y secuestraron sustancia de vegetal, dinero en efectivo, teléfonos celulares entre otros elementos de interés. 

El procedimiento se concretó tras diversas tareas investigativas, por lo que de manera conjunta y mancomunada con personal de la D.I.C y G.T.O de Mercedes y D.I.C de Curuzú Cuatiá, diligenciaron un oficio judicial, procediendo al secuestro de 18 envoltorios de sustancia vegetal presumiblemente marihuana, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares, una computadora portátil, dinero en efectivo y tres motocicletas de diferentes marcas y modelos, asimismo, cuatro personas mayores de edad -dos hombres y dos mujeres- fueron demoradas.

Al respecto, las personas demoradas fueron puestas a disposición de la unidad fiscal interviniente, siendo trasladada a la citada dependencia policial donde se continúan con los trámites correspondientes.