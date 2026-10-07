Operativo conjunto en Plaza Mercosur: Secuestraron 28 motos y un automóvil

En horas de la tarde de ayer 06-10-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Octava, junto a efectivos de distintas áreas y dependencias policiales, con la cooperación de personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes, llevaron adelante un operativo conjunto de control vehicular en inmediaciones de la Plaza Mercosur.
El procedimiento se inició
pasadas las 19:30 horas y se extendió hasta cerca de la medianoche, oportunidad
en que se realizaron controles preventivos de vehículos y documentación. Como
resultado, fueron secuestradas 27 motocicletas y un automóvil.
Al respecto, los rodados fueron
puestos a disposición de las autoridades correspondientes, en tanto, en la
citada dependencia policial se realizaron las diligencias de rigor que
corresponden.