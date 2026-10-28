Operativo conjunto en San Cosme: Secuestraron una moto de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 27-10-26,
efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Cosme, en forma conjunta
con personal de Gendarmería Nacional Argentina, llevaron adelante un operativo
de control vehicular e identificación de personas, logrando el secuestro
preventivo de una motocicleta que presentaba presuntas irregularidades.
El procedimiento se desarrolló
sobre Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 1065, en el marco del
dispositivo de seguridad denominado “Plan Paraná”, donde los uniformados
identificaron a un importante número de personas y diferentes vehículos.
Durante uno de los controles, los
efectivos detectaron que una motocicleta -marca Mondial 110 cc-, presentaba un
motor de otra marca, cuyos datos identificatorios no coincidían con la
documentación exhibida por su conductor.
Ante esta situación, se procedió a identificar debidamente a su ocupante y al secuestro preventivo del rodado, que fue trasladado a la dependencia policial para las correspondientes verificaciones, a fin de establecer su procedencia y determinar posibles irregularidades.