miércoles, 28 de octubre de 2026

Operativo conjunto en San Cosme: Secuestraron una moto de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 27-10-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Cosme, en forma conjunta con personal de Gendarmería Nacional Argentina, llevaron adelante un operativo de control vehicular e identificación de personas, logrando el secuestro preventivo de una motocicleta que presentaba presuntas irregularidades.

El procedimiento se desarrolló sobre Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 1065, en el marco del dispositivo de seguridad denominado “Plan Paraná”, donde los uniformados identificaron a un importante número de personas y diferentes vehículos.

Durante uno de los controles, los efectivos detectaron que una motocicleta -marca Mondial 110 cc-, presentaba un motor de otra marca, cuyos datos identificatorios no coincidían con la documentación exhibida por su conductor.

Ante esta situación, se procedió a identificar debidamente a su ocupante y al secuestro preventivo del rodado, que fue trasladado a la dependencia policial para las correspondientes verificaciones, a fin de establecer su procedencia y determinar posibles irregularidades.