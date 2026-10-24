Partió rumbo a Itatí la XXI° Peregrinación del Servicio Penitenciario Provincial

En la mañana de este sábado, agentes del Servicio Penitenciario Provincial pusieron en marcha la vigésima primera (XXI) edición de su peregrinación hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí.
Bajo el lema "Hermanos en Fe, servidores en Esperanza", la peregrinación reúne a personal de la fuerza y a sus allegados en una muestra de devoción y renovación espiritual, con el propósito de fortalecer los lazos de fraternidad y reafirmar su vocación de servicio a la comunidad.
De acuerdo con el cronograma previsto por la organización, se estima que la columna de peregrinos arribará a la localidad de Itatí mañana domingo, alrededor de las 16:00 horas, momento en el que completarán su recorrido para participar de los actos litúrgicos centrales.
Fuente: Noticias Itateñas