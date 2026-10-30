Paso de la Patria: Detienen a un hombre con pedido de captura por abuso sexual

En horas de la tarde de hoy 30-10-26, efectivos policiales de la División de Investigaciones de la Comisaría de distrito segunda de Paso de la Patria, tras diversas tareas investigativas, lograron localizar y detener a un hombre de 61 años de edad, quien era requerido por la Justicia en el marco de una causa por supuesto infracción a la Ley 25.087.
El procedimiento se concretó en
inmediaciones de las calles La Rioja y Rogelio García de esa localidad, donde
los investigadores, luego de realizar distintas averiguaciones y recorridas,
lograron localizar al ciudadano sobre quien pesaba el requerimiento judicial.
El hombre fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.