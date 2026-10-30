viernes, 30 de octubre de 2026

Paso de la Patria: Detienen a un hombre con pedido de captura por abuso sexual

En horas de la tarde de hoy 30-10-26, efectivos policiales de la División de Investigaciones de la Comisaría de distrito segunda de Paso de la Patria, tras diversas tareas investigativas, lograron localizar y detener a un hombre de 61 años de edad, quien era requerido por la Justicia en el marco de una causa por supuesto infracción a la Ley 25.087.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de las calles La Rioja y Rogelio García de esa localidad, donde los investigadores, luego de realizar distintas averiguaciones y recorridas, lograron localizar al ciudadano sobre quien pesaba el requerimiento judicial.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso. 