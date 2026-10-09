Paso de los Libres: Entró a robar en una vivienda y terminó preso

Al llegar al lugar, los
uniformados encontraron a un hombre de 46 años de edad que había sido retenido
por vecinos, junto a una mochila que contendría elementos denunciados como
sustraídos. Según las primeras averiguaciones, dos sujetos habrían ingresado al
inmueble tras violentar una ventana lateral y fueron sorprendidos cuando
intentaban retirarse. Uno de ellos logró escapar, mientras que el otro fue
reducido por un vecino.
En poder del mismo se habría
encontrado una mochila perteneciente a la damnificada, que contenía joyas y
alhajas varias. Además, los efectivos constataron daños en una ventana y
desorden en el interior de la vivienda.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, mientras que los elementos recuperados fueron secuestrados, continuándose con las diligencias que corresponden.