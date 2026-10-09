viernes, 9 de octubre de 2026

Paso de los Libres: Entró a robar en una vivienda y terminó preso

Efectivos policiales de la Comisaría distrito Segunda de Paso de los Libres intervinieron en un supuesto hecho delictivo ocurrido en una vivienda ubicada en la zona de Quinta Sección Ombucito, luego de ser alertados a través del sistema de emergencias 911.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre de 46 años de edad que había sido retenido por vecinos, junto a una mochila que contendría elementos denunciados como sustraídos. Según las primeras averiguaciones, dos sujetos habrían ingresado al inmueble tras violentar una ventana lateral y fueron sorprendidos cuando intentaban retirarse. Uno de ellos logró escapar, mientras que el otro fue reducido por un vecino.

En poder del mismo se habría encontrado una mochila perteneciente a la damnificada, que contenía joyas y alhajas varias. Además, los efectivos constataron daños en una ventana y desorden en el interior de la vivienda.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, mientras que los elementos recuperados fueron secuestrados, continuándose con las diligencias que corresponden.