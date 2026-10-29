Paso de los Libres: La Policía frustró el ingreso de marihuana y cocaína a la Alcaidía

El procedimiento se concretó
alrededor de las 14:00 horas, cuando una mujer de 21 años ingresó al sector de
visitas llevando una bolsa con distintos productos, entre ellos sobres de jugo
y paquetes de cigarrillos.
Durante el control de las
pertenencias, los efectivos advirtieron que uno de los sobres de jugo contenía
elementos extraños, por lo que procedieron a su apertura en presencia de
testigos, hallando en su interior una sustancia vegetal y un envoltorio con una
sustancia blanquecina.
Ante esta situación, se solicitó
la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las
pruebas orientativas correspondientes, obteniendo resultado positivo para
marihuana, y cocaína, respectivamente.
De todo ello se puso en
conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno, procediendo al secuestro
preventivo de las sustancias y a la identificación de la joven, quien fue
notificada de su situación legal y continuó en libertad, supeditada a la causa
iniciada por supuesta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.