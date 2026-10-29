jueves, 29 de octubre de 2026

Paso de los Libres: La Policía frustró el ingreso de marihuana y cocaína a la Alcaidía

En horas de la tarde de ayer 28-10-26, efectivos policiales de la División Alcaidía de la Unidad Regional IV de Paso de los Libres, en colaboración con personal de la División Drogas Peligrosas, lograron detectar y secuestrar sustancias estupefacientes que una joven habría intentado ingresar al establecimiento, ocultas en un sobre de jugo destinado a los internos.

El procedimiento se concretó alrededor de las 14:00 horas, cuando una mujer de 21 años ingresó al sector de visitas llevando una bolsa con distintos productos, entre ellos sobres de jugo y paquetes de cigarrillos.

Durante el control de las pertenencias, los efectivos advirtieron que uno de los sobres de jugo contenía elementos extraños, por lo que procedieron a su apertura en presencia de testigos, hallando en su interior una sustancia vegetal y un envoltorio con una sustancia blanquecina.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas orientativas correspondientes, obteniendo resultado positivo para marihuana, y cocaína, respectivamente.

De todo ello se puso en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno, procediendo al secuestro preventivo de las sustancias y a la identificación de la joven, quien fue notificada de su situación legal y continuó en libertad, supeditada a la causa iniciada por supuesta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.