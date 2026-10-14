miércoles, 14 de octubre de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó costosos equipos electrónicos robados de una vivienda

En horas de la madrugada del domingo 11-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito 3ra de Paso de los Libres, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar diversos equipos electrónicos sustraídos de una vivienda y demorar al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 04:00 horas en inmediaciones de calle Colon al 1800 de la citada Ciudad, luego de tomar conocimiento de la sustracción de diversos elementos del interior de una vivienda, por ello ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando de esta manera recuperar una notebook -marca Apple-, un dron – marca DJI- y una cámara fotográfica -marca Sony- , los cuales fueron denunciados como sustraídos recientemente, además, demoraron al presunto autor del hecho.

Al respecto, lo secuestrado y la persona demorada fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.