Paso de los Libres: La Policía recuperó costosos equipos electrónicos robados de una vivienda

El procedimiento lo realizaron
pasadas las 04:00 horas en inmediaciones de calle Colon al 1800 de la citada
Ciudad, luego de tomar conocimiento de la sustracción de diversos elementos del
interior de una vivienda, por ello ante tal circunstancia y de forma inmediata
los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando de esta
manera recuperar una notebook -marca Apple-, un dron – marca DJI- y una cámara
fotográfica -marca Sony- , los cuales fueron denunciados como sustraídos
recientemente, además, demoraron al presunto autor del hecho.
Al respecto, lo secuestrado y la persona demorada fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.