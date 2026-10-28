miércoles, 28 de octubre de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó un auto que fue robado en Buenos Aires

En horas de la noche de ayer 27-10-26, efectivos policiales de la División de Investigaciones de la Comisaría distrito Segunda de Paso de los Libres, tras diversas tareas investigativas, lograron recuperar un automóvil que registraba pedido de secuestro en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se concretó alrededor de las 22:10 horas, en el barrio Las Flores de esa ciudad, donde los investigadores localizaron un automóvil -marca Citroën C3-, estacionado en la vía pública, sobre el cual contaban con información de que podría estar vinculado a un hecho delictivo.

Ante esta situación, los efectivos realizaron las verificaciones correspondientes mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), constatando que el rodado registraba un pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 10 del Departamento Judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Continuando con las averiguaciones, los policías lograron identificar a un hombre de 36 años, quien manifestó haber adquirido el vehículo aproximadamente tres meses atrás.

Finalmente, con intervención de la Fiscalía en turno, se procedió al secuestro preventivo del automóvil y se iniciaron actuaciones por supuesta receptación dolosa, quedando el hombre vinculado a la causa, en libertad y supeditado a las actuaciones judiciales correspondientes.