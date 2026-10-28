Paso de los Libres: La Policía recuperó un auto que fue robado en Buenos Aires

El procedimiento se concretó
alrededor de las 22:10 horas, en el barrio Las Flores de esa ciudad, donde los
investigadores localizaron un automóvil -marca Citroën C3-, estacionado en la
vía pública, sobre el cual contaban con información de que podría estar
vinculado a un hecho delictivo.
Ante esta situación, los
efectivos realizaron las verificaciones correspondientes mediante el Sistema
Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), constatando que el rodado
registraba un pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Unidad Funcional
de Instrucción N.º 10 del Departamento Judicial de San Martín, provincia de
Buenos Aires.
Continuando con las
averiguaciones, los policías lograron identificar a un hombre de 36 años, quien
manifestó haber adquirido el vehículo aproximadamente tres meses atrás.
Finalmente, con intervención de
la Fiscalía en turno, se procedió al secuestro preventivo del automóvil y se
iniciaron actuaciones por supuesta receptación dolosa, quedando el hombre
vinculado a la causa, en libertad y supeditado a las actuaciones judiciales
correspondientes.