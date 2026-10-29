jueves, 29 de octubre de 2026

Paso de los Libres: Recuperan elementos robados y logran identificar al autor del hecho

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Paso de los Libres, tras realizar amplias labores de investigación, en el marco de un legajo judicial que se investiga por -supuesto hurto- con la intervención de la Unidad Fiscal, lograron recuperar varios elementos que fueron denunciados como sustraídos e identificar al presunto autor del hecho.

La investigación dio inicio ante la denuncia de la sustracción de varias cosas de una vivienda ubicada por calle Uruguay a la altura Nº 500 aproximadamente de esa localidad, por lo que, los efectivos iniciaron las labores al respecto y junto a la inspección de las cámaras de seguridad lograron identificar al presunto autor del hecho, un hombre -alias Patoquiño, de 36 años de edad-, y posteriormente, secuestrar un secarropas - marca Drean- y una olla -de 40lt-, los cuales estarían presuntamente vinculados al hecho.    

Al respecto, lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.