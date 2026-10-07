Paso de los Libres: Tras allanamiento demoran a dos personas y secuestran marihuana

En la tarde de ayer, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres de forma conjunta con la División de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IVº, en el marco de una investigación judicial en trámite diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio del barrio Facundo Quiroga de esa ciudad.
Durante el diligenciamiento del
oficio judicial en el inmueble hallaron y secuestraron sustancia de origen
vegetal -marihuana-, una balanza de precisión, una balanza de kilo, un teléfono
celular y restos de bolsas de polietileno, elementos que serían de interés para
la investigación, asimismo procedieron a la aprehensión de una mujer y un
hombre -ambos mayores de edad-.
Las dos personas y los elementos
secuestrados, fueron trasladadas hasta la citada dependencia policial donde
quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes,
continuándose con las diligencias de rigor.