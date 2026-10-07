miércoles, 7 de octubre de 2026

Paso de los Libres: Tras allanamiento demoran a dos personas y secuestran marihuana

En la tarde de ayer, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres de forma conjunta con la División de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IVº, en el marco de una investigación judicial en trámite diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio del barrio Facundo Quiroga de esa ciudad.

Durante el diligenciamiento del oficio judicial en el inmueble hallaron y secuestraron sustancia de origen vegetal -marihuana-, una balanza de precisión, una balanza de kilo, un teléfono celular y restos de bolsas de polietileno, elementos que serían de interés para la investigación, asimismo procedieron a la aprehensión de una mujer y un hombre -ambos mayores de edad-.

Las dos personas y los elementos secuestrados, fueron trasladadas hasta la citada dependencia policial donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, continuándose con las diligencias de rigor.