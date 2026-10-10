Paso de los Libres: Tras allanamiento detienen a dos sujetos con pedido de captura y secuestran una importante suma de dinero

En el registro de una de las
habitaciones, hallaron la suma de $2.129.000 pesos argentinos, 5180 reales,
2100 dólares; Asimismo, al verificar las identidades de dos jóvenes de 19 y 24
años de edad alojados allí, se estableció que habrían proporcionado datos
falsos y utilizada documentación perteneciente a otras personas.
Posteriormente, fueron identificados como hermanos y, mediante los sistemas de
identificación correspondientes, se constató que ambos registraban pedidos de
captura vigentes en la provincia de Córdoba, vinculados a causas por hechos de
robo
En otra de las habitaciones se
secuestraron más dinero, la suma de 2700 dólares, 110.900 pesos argentinos y
documentación de distintas identidades, por lo que se inició una nueva causa
judicial por presunta receptación dolosa y encubrimiento. En ese contexto, un
hombre de 50 y una mujer de 46 años fueron aprehendidas, quienes serian
familiares de los hermanos de 19 y 24 años, mientras que una menor de 17 años
de edad quedó bajo resguardo de la Comisaría de la Mujer y el Menor.
Además, durante el registro de un
automóvil se incautaron teléfonos celulares, cajas de dispositivos, bolsas de
un comercio local, prendas de vestir y otros elementos que serán analizados en
el marco de la investigación.
Las personas junto a lo recuperado y secuestrado quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, continuándose con las diligencias de rigor que corresponden.