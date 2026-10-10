sábado, 10 de octubre de 2026

Paso de los Libres: Tras allanamiento detienen a dos sujetos con pedido de captura y secuestran una importante suma de dinero

Ayer 09-10-26, en el marco de una investigación por un supuesto robo calificado por escalamiento, efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Paso de los Libres, junto con la división de Investigaciones y de las Comisarías Primera, Segunda y Tercera, en colaboración de la unidad fiscal interviniente, realizaron allanamientos en un hospedaje de la Quinta Sección Palmar, en los cuales, secuestraron importantes sumas de dinero en pesos argentinos, dólares estadounidenses y reales brasileños, además de teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa.

En el registro de una de las habitaciones, hallaron la suma de $2.129.000 pesos argentinos, 5180 reales, 2100 dólares; Asimismo, al verificar las identidades de dos jóvenes de 19 y 24 años de edad alojados allí, se estableció que habrían proporcionado datos falsos y utilizada documentación perteneciente a otras personas. Posteriormente, fueron identificados como hermanos y, mediante los sistemas de identificación correspondientes, se constató que ambos registraban pedidos de captura vigentes en la provincia de Córdoba, vinculados a causas por hechos de robo

En otra de las habitaciones se secuestraron más dinero, la suma de 2700 dólares, 110.900 pesos argentinos y documentación de distintas identidades, por lo que se inició una nueva causa judicial por presunta receptación dolosa y encubrimiento. En ese contexto, un hombre de 50 y una mujer de 46 años fueron aprehendidas, quienes serian familiares de los hermanos de 19 y 24 años, mientras que una menor de 17 años de edad quedó bajo resguardo de la Comisaría de la Mujer y el Menor.

Además, durante el registro de un automóvil se incautaron teléfonos celulares, cajas de dispositivos, bolsas de un comercio local, prendas de vestir y otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Las personas junto a lo recuperado y secuestrado quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, continuándose con las diligencias de rigor que corresponden.