Paso de los Libres: Varios demorados y diez motos secuestradas en operativos de prevención

En la noche de ayer 26-10-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito 2da. de Paso de los Libres, junto a sus pares de la D.I.C. y G.T.O. de esa localidad, llevaron adelante un intenso operativo de prevención, control e identificación de personas y vehículos en los barrios La Torcaza, Raul Alfonzin, Lujan, Héroes de Malvinas, 35 Viviendas y zonas aledañas, con el objetivo de reforzar la presencia policial y contribuir a la seguridad de los vecinos.
El despliegue dio inicio
alrededor de las 21:00 hasta pasadas las 23:00 horas, oportunidad, en que
identificaron y demoraron a diez personas – seis mayores y cuatro menores- para
averiguación de sus antecedentes, como así también efectuaron el control de
documentaciones de diferentes rodados, secuestrando diez motocicletas que no
pudieron ser acreditadas.
Finalmente, las personas
demoradas fueron trasladadas hasta la citada dependencia donde se continuaron
con las diligencias del caso.