Ramada Paso: Tras allanamiento la Policía secuestró cuatro motos y partes desarmadas, hay un demorado

En horas de la mañana de hoy 01-10-26, efectivos policiales de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, diligenciaron una orden de allanamiento y procedieron al secuestro de cuatro motocicletas, motopartes y a la aprehensión de un hombre.
El procedimiento se llevó a cabo
en un domicilio ubicado sobre Ruta Provincial N.º 89, donde si bien no se
hallaron elementos de interés a la causa que se investiga -presunto
narcomenudeo-, lograron el secuestro de cuatro motocicletas, distintas motopartes,
las cuales tras las primeras inspecciones presentaban signos de adulteración,
además, en la oportunidad aprehendieron a un hombre -mayor de edad- vinculado
al hecho investigado.
Por tal motivo, el aprehendido y
lo secuestrado, fueron traslados a la dependencia policial y puesto a
disposición de la Unidad Fiscal en turno, donde se continuaron con las
diligencias de rigor.