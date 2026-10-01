jueves, 1 de octubre de 2026

Ramada Paso: Tras allanamiento la Policía secuestró cuatro motos y partes desarmadas, hay un demorado

En horas de la mañana de hoy 01-10-26, efectivos policiales de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, diligenciaron una orden de allanamiento y procedieron al secuestro de cuatro motocicletas, motopartes y a la aprehensión de un hombre.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre Ruta Provincial N.º 89, donde si bien no se hallaron elementos de interés a la causa que se investiga -presunto narcomenudeo-, lograron el secuestro de cuatro motocicletas, distintas motopartes, las cuales tras las primeras inspecciones presentaban signos de adulteración, además, en la oportunidad aprehendieron a un hombre -mayor de edad- vinculado al hecho investigado.

Por tal motivo, el aprehendido y lo secuestrado, fueron traslados a la dependencia policial y puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno, donde se continuaron con las diligencias de rigor.