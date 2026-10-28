Reconocido fotógrafo correntino falleció tras sufrir un siniestro vial

Dolor e impacto en la comunidad
de Paso de los Libres tras conocerse el trágico fallecimiento del destacado
fotógrafo regional José Luis Miño, quien perdió la vida este miércoles 28 de
octubre a primera hora de la tarde tras protagonizar un grave siniestro de
tránsito en la vecina ciudad de Uruguaiana, Brasil.
El choque tuvo lugar en pleno
centro urbano de la localidad brasileña, sobre la calle Sete de Setembro, en el
tramo comprendido entre la Avenida Presidente Vargas y la calle Doutor Maia. En
ese punto, por causas que aún se intentan establecer, colisionaron dos
motocicletas. Miño se desplazaba a bordo de una Honda Biz color rojo, dominio
590 JQM.
Operativo de emergencia y
peritajes en el lugar
Tras el fuerte impacto, acudieron
de urgencia al lugar profesionales del Servicio de Atención Móvil de Urgencia
(SAMU), efectivos de la Brigada Militar y personal de los servicios de
fiscalización de tránsito. A pesar del rápido despliegue, el fotógrafo de
nacionalidad argentina falleció en el lugar.
Debido al operativo de
asistencia, rescate y a las posteriores tareas periciales para determinar la
mecánica del choque, el tránsito en la zona permaneció cortado de manera total
durante varias horas.
La noticia generó una profunda consternación tanto en la ciudad fronteriza de Paso de los Libres como en toda la región, donde Miño era ampliamente reconocido por su trayectoria profesional e histórica vinculación con la fotografía local.
Fuente: www.radiodos.com.ar