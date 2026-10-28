miércoles, 28 de octubre de 2026

Reconocido fotógrafo correntino falleció tras sufrir un siniestro vial

El trágico hecho se registró en pleno centro de la ciudad brasilera de Uruguaiana.

Dolor e impacto en la comunidad de Paso de los Libres tras conocerse el trágico fallecimiento del destacado fotógrafo regional José Luis Miño, quien perdió la vida este miércoles 28 de octubre a primera hora de la tarde tras protagonizar un grave siniestro de tránsito en la vecina ciudad de Uruguaiana, Brasil.

El choque tuvo lugar en pleno centro urbano de la localidad brasileña, sobre la calle Sete de Setembro, en el tramo comprendido entre la Avenida Presidente Vargas y la calle Doutor Maia. En ese punto, por causas que aún se intentan establecer, colisionaron dos motocicletas. Miño se desplazaba a bordo de una Honda Biz color rojo, dominio 590 JQM.

Operativo de emergencia y peritajes en el lugar

Tras el fuerte impacto, acudieron de urgencia al lugar profesionales del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), efectivos de la Brigada Militar y personal de los servicios de fiscalización de tránsito. A pesar del rápido despliegue, el fotógrafo de nacionalidad argentina falleció en el lugar.

Debido al operativo de asistencia, rescate y a las posteriores tareas periciales para determinar la mecánica del choque, el tránsito en la zona permaneció cortado de manera total durante varias horas.

La noticia generó una profunda consternación tanto en la ciudad fronteriza de Paso de los Libres como en toda la región, donde Miño era ampliamente reconocido por su trayectoria profesional e histórica vinculación con la fotografía local.

Fuente: www.radiodos.com.ar