Recuperan una chancha robada tras un allanamiento en Sauce

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica detuvieron recientemente a un hombre mayor de edad y lograron recuperar una chancha robada durante un operativo realizado en la Primera Sección de la localidad correntina de Sauce. El procedimiento se concretó mediante un allanamiento en una vivienda particular, luego de la denuncia realizada por la dueña del animal, con el objetivo de restituirlo a su propietaria e investigar el origen de varias herramientas de dudosa procedencia halladas en el lugar.
La investigación policial comenzó a partir del reclamo de una vecina de la zona, quien denunció que meses atrás le habían robado de su chacra una chancha criolla preñada. Con las características aportadas por la mujer, los agentes rurales iniciaron averiguaciones que los llevaron hasta una propiedad sospechosa.
Con la orden judicial correspondiente, los uniformados ingresaron al domicilio ubicado en la Primera Sección y encontraron al animal buscado. Sin embargo, al revisar el resto del inmueble, los policías descubrieron una gran cantidad de herramientas y objetos cuya compra legal el dueño de casa no pudo justificar.
En total, los efectivos secuestraron tres motosierras, 23 cuchillos de distintos tamaños, siete afiladores (chairas), 16 fundas (vainas), un estuche de fusil vacío, dos pinzas para cortar alambre, un estirador de alambre y tres tijeras de esquilar.
Al finalizar el operativo, se dio aviso a la Fiscalía de turno, que ordenó la inmediata detención del dueño de la vivienda. Tanto el hombre arrestado como el animal y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con los trámites legales del caso.