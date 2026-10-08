Saladas: Murió una mujer tras ser aplastada por su propio automóvil

De acuerdo con las primeras
averiguaciones, la mujer habría intentado realizar una maniobra con el
vehículo, el cual aún no sabe conducir y, por circunstancias que aún se
procuran establecer, habría terminado debajo del mismo, siendo posteriormente
trasladada al hospital local para recibir atención médica.
Posteriormente y a raíz de la
gravedad de las lesiones que habría presentado, fue derivada al Hospital
Escuela de la ciudad de Corrientes, donde lamentablemente y pese al esfuerzo de
los facultativos, la mujer perdió la vida.
Al respecto, por disposición de la autoridad judicial interviniente, se iniciaron actuaciones preliminares de oficio, llevándose adelante las diligencias correspondientes a fin de determinar con precisión cómo se habría producido el hecho.