jueves, 8 de octubre de 2026

Saladas: Murió una mujer tras ser aplastada por su propio automóvil

Ayer 07-10-26, cerca de las 23:00 horas, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Saladas tomaron conocimiento de un hecho en el que una mujer habría resultado gravemente lesionada en circunstancias que, en principio, podrían haberse producido de manera accidental, mientras se encontraba realizando maniobras con su automóvil.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer habría intentado realizar una maniobra con el vehículo, el cual aún no sabe conducir y, por circunstancias que aún se procuran establecer, habría terminado debajo del mismo, siendo posteriormente trasladada al hospital local para recibir atención médica.

Posteriormente y a raíz de la gravedad de las lesiones que habría presentado, fue derivada al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes, donde lamentablemente y pese al esfuerzo de los facultativos, la mujer perdió la vida.

Al respecto, por disposición de la autoridad judicial interviniente, se iniciaron actuaciones preliminares de oficio, llevándose adelante las diligencias correspondientes a fin de determinar con precisión cómo se habría producido el hecho.