Saladas: La Policía esclareció tres hechos delictivos ocurridos en una estación de servicio y recuperó la totalidad de las mercaderías sustraídas

Los hechos se habrían registrado
alrededor de las 04:00 horas, en la estación de servicio ubicada en la zona de
Cuatro Bocas, donde personas desconocidas, tras violentar los precintos de
seguridad de los vehículos de transporte, sustrajeron distintas mercaderías que
se encontraban en sus respectivos compartimientos de carga.
Ante esta situación, los
efectivos policiales iniciaron inmediatamente distintas tareas investigativas y
rastrillajes por sectores cercanos, logrando localizar, en una zona de cañada
próxima al monumento al Sargento Cabral, a un costado de la Ruta Nacional N.º
18, nueve cajas de productos fungicidas, dos cajas de donas glaseadas
congeladas y una caja con cables de conexiones para automóviles, elementos que
habían sido denunciados como sustraídos.
De esta manera, los uniformados
lograron recuperar la totalidad de los elementos correspondientes a los tres
hechos denunciados, procediendo a su secuestro preventivo.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, las mercaderías recuperadas fueron trasladadas a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias correspondientes para identificar a los presuntos autores y esclarecer las circunstancias de los hechos.