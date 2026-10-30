viernes, 30 de octubre de 2026

Saladas: La Policía esclareció tres hechos delictivos ocurridos en una estación de servicio y recuperó la totalidad de las mercaderías sustraídas

En horas de la madrugada de hoy 30-10-26, efectivos policiales de la Comisaría distritito Segunda de Saladas, tras rápido accionar policial, diversas tareas investigativas y rastrillajes, lograron recuperar la totalidad de las mercaderías sustraídas de tres camiones que se encontraban estacionados en una estación de servicio.

Los hechos se habrían registrado alrededor de las 04:00 horas, en la estación de servicio ubicada en la zona de Cuatro Bocas, donde personas desconocidas, tras violentar los precintos de seguridad de los vehículos de transporte, sustrajeron distintas mercaderías que se encontraban en sus respectivos compartimientos de carga.

Ante esta situación, los efectivos policiales iniciaron inmediatamente distintas tareas investigativas y rastrillajes por sectores cercanos, logrando localizar, en una zona de cañada próxima al monumento al Sargento Cabral, a un costado de la Ruta Nacional N.º 18, nueve cajas de productos fungicidas, dos cajas de donas glaseadas congeladas y una caja con cables de conexiones para automóviles, elementos que habían sido denunciados como sustraídos.

De esta manera, los uniformados lograron recuperar la totalidad de los elementos correspondientes a los tres hechos denunciados, procediendo a su secuestro preventivo.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, las mercaderías recuperadas fueron trasladadas a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias correspondientes para identificar a los presuntos autores y esclarecer las circunstancias de los hechos.