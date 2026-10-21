miércoles, 21 de octubre de 2026

San Carlos: Un hombre murió aplastado por un árbol

En horas de la mañana de antes de ayer 19-10-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Carlos tomaron conocimiento de un lamentable accidente laboral ocurrido en una zona rural de esa localidad, donde un hombre de 40 años de edad perdió la vida mientras presuntamente realizaban tareas de desmonte.

Según las primeras averiguaciones, el hecho se habría registrado alrededor de las 07:30 horas, en una chacra ubicada en inmediaciones de Ruta Provincial Nº34 y un camino vecinal, donde varias personas se encontraban realizando tareas de corte de árboles de eucalipto secos.

En esas circunstancias, aparentemente uno de los árboles que estaba siendo cortado se habría partido durante su caída, impactando contra la cabeza de uno de los trabajadores y provocándole graves lesiones que lamentablemente le ocasionaron la muerte, situación que fue constatada por personal de salud que acudió al lugar.

Al respecto, en la citada dependencia policial se iniciaron actuaciones de oficio por supuesta averiguación de causal de muerte, prosiguiéndose con las diligencias correspondientes a fin de establecer las circunstancias del hecho.