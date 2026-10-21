San Carlos: Un hombre murió aplastado por un árbol

Según las primeras averiguaciones, el hecho se habría
registrado alrededor de las 07:30 horas, en una chacra ubicada en inmediaciones
de Ruta Provincial Nº34 y un camino vecinal, donde varias personas se
encontraban realizando tareas de corte de árboles de eucalipto secos.
En esas circunstancias, aparentemente uno de los árboles que
estaba siendo cortado se habría partido durante su caída, impactando contra la
cabeza de uno de los trabajadores y provocándole graves lesiones que
lamentablemente le ocasionaron la muerte, situación que fue constatada por
personal de salud que acudió al lugar.
Al respecto, en la citada dependencia policial se iniciaron
actuaciones de oficio por supuesta averiguación de causal de muerte,
prosiguiéndose con las diligencias correspondientes a fin de establecer las
circunstancias del hecho.