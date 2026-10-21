miércoles, 21 de octubre de 2026

San Cosme: Demoran a dos jóvenes y secuestran una moto de dudosa procedencia

En horas de la mañana del lunes 19-10-26, alrededor de las 11:30 horas, efectivos policiales de la Comisaría Distrito San Cosme, mientras realizaban recorridas de prevención, demoraron a dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta que presentaba distintas irregularidades.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de avenida San Martín y J. C. Rivero, donde los policías identificaron a dos jóvenes de 25 y 21 años de edad, quienes circulaban en una motocicleta tipo 110cc., sin luces ni plásticos, constatándose además que poseía un motor de 150 cc y que sus ocupantes no contaban con la documentación correspondiente.

Ante esta situación, ambos fueron trasladados a la dependencia policial para su identificación, en tanto que la motocicleta fue secuestrada preventivamente, debido a las irregularidades detectadas y a que no pudieron acreditar su propiedad.

Al respecto, en la citada dependencia policial se prosigue con las diligencias correspondientes, a fin de establecer la procedencia del rodado.