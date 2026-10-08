San Cosme: En operativo conjunto recuperan un par de botas de un Bombero Voluntario

En horas de la noche de ayer 07-10-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Cosme, en forma conjunta con personal de la División Investigaciones y Bomberos Voluntarios de San Cosme, llevaron adelante un procedimiento en el marco de una investigación que permitió recuperar elementos de interés.
Como resultado de las diligencias
realizadas, se logró recuperar un par de botas para incendio estructural, de
goma, -marca Gocer, talle 45- destinadas al trabajo de bomberos.
El procedimiento fue resultado del trabajo articulado entre las distintas áreas intervinientes, continuándose con las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias relacionadas con la sustracción y recupero del elemento.