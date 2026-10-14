San Cosme: La Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito San Cosme de forma conjunta con el área de investigaciones de esa dependencia, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron secuestrar una motocicleta que tras las primeras averiguaciones resulto con pedido de secuestro activo.
El procedimiento se concretó
cuando los efectivos se encontraban en inmediaciones del Barrio Mataderos de
esa localidad, donde visualizaron a dos personas a bordo de una motocicleta –
color blanca-, quien al notar la presencia policial abandonaron el rodado en la
vía pública, logrando huir por las inmediaciones, por lo que se procedió al
secuestro preventivo del rodado, el cual, tras las averiguaciones al respecto,
resulto encontrarse denunciado como sustraído días atrás.
Posteriormente, la motocicleta
recuperada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada
dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.