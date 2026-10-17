San Cosme: Un motociclista murió tras chocar contra una camioneta en Ruta Nacional 12

Ayer 16-10-26, alrededor de las 19:30 horas, sobre Ruta Nacional Nº12 Km 1062 aproximadamente, se habría producido un siniestro vial, siendo protagonistas, una camioneta y una motocicleta, a consecuencia del mismo el conductor del rodado menor falleció en el lugar.
Según la información inicial
obtenida, por causas y circunstancias que aún se desconocen, habrían
colisionado una camioneta marca Ford Ranger conducido por una mujer de 52 años,
a quien acompañaba un hombre mayor de edad, y una motocicleta - Marca Honda Wave
de 110cc. - guiada por un hombre de apellido Toledo de 34 años de edad, quien,
a consecuencia de las graves lesiones sufridas, lamentablemente perdió la vida
en el lugar.
Al respecto, se realizaron las diligencias del caso, con la intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, personal de la Comisaría de distrito San Cosme, llevan a cabo las diligencias de rigor correspondiente.