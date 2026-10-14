San Luis del Palmar: Hallaron y secuestraron una planta de marihuana en la vía pública

Efectivos policiales de la
División de Investigación Criminal -D.I.C.- junto a sus pares de la Comisaria
Primera de San Luis del Palmar, en el marco de tareas de prevención,
secuestraron una planta de marihuana en la vía pública.
El procedimiento se concretó en
inmediaciones de la citada localidad, donde realizando recorridas de
prevención, observaron en la vía pública una planta con similares
características a la especie de Cannabis Sativa -marihuana-, por lo que se
procedió al secuestro preventivo.
En este contexto, la planta secuestrada fue trasladada a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.