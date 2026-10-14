miércoles, 14 de octubre de 2026

San Luis del Palmar: Hallaron y secuestraron una planta de marihuana en la vía pública

Efectivos policiales de la División de Investigación Criminal -D.I.C.- junto a sus pares de la Comisaria Primera de San Luis del Palmar, en el marco de tareas de prevención, secuestraron una planta de marihuana en la vía pública.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de la citada localidad, donde realizando recorridas de prevención, observaron en la vía pública una planta con similares características a la especie de Cannabis Sativa -marihuana-, por lo que se procedió al secuestro preventivo.

En este contexto, la planta secuestrada fue trasladada a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.