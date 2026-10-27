San Luis del Palmar: Secuestran una moto de dudosa procedencia y demoran a tres personas en diferentes procedimientos

En el marco de estos controles,
los uniformados procedieron al secuestro preventivo de una motocicleta que
presentaba diversas irregularidades, entre ellas modificaciones en su sistema
de carburación y faltante de numeración identificatoria en el cuadro,
iniciándose las actuaciones administrativas correspondientes.
Por otra parte, en un
procedimiento realizado durante un evento particular, los efectivos demoraron a
tres hombres que se encontraban promoviendo desórdenes, quienes fueron
trasladados a la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones
contravencionales por presunta infracción al artículo 50 del Código de Faltas
de la Provincia de Corrientes.
Cabe señalar que estos
dispositivos de seguridad se desarrollan de manera diaria en distintos puntos
de la localidad, con el objetivo de fortalecer la prevención de ilícitos,
promover el cumplimiento de las normas de tránsito y garantizar la tranquilidad
de los vecinos.