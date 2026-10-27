martes, 27 de octubre de 2026

San Luis del Palmar: Secuestran una moto de dudosa procedencia y demoran a tres personas en diferentes procedimientos

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito San Luis del Palmar, en forma conjunta con otras dependencias de la Unidad Regional I, llevaron adelante distintos operativos de prevención, control vehicular e identificación de personas en diversos sectores de esa localidad, logrando el secuestro de una motocicleta y la demora de tres personas.

En el marco de estos controles, los uniformados procedieron al secuestro preventivo de una motocicleta que presentaba diversas irregularidades, entre ellas modificaciones en su sistema de carburación y faltante de numeración identificatoria en el cuadro, iniciándose las actuaciones administrativas correspondientes.

Por otra parte, en un procedimiento realizado durante un evento particular, los efectivos demoraron a tres hombres que se encontraban promoviendo desórdenes, quienes fueron trasladados a la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones contravencionales por presunta infracción al artículo 50 del Código de Faltas de la Provincia de Corrientes.

Cabe señalar que estos dispositivos de seguridad se desarrollan de manera diaria en distintos puntos de la localidad, con el objetivo de fortalecer la prevención de ilícitos, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y garantizar la tranquilidad de los vecinos.